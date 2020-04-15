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ГлавнаяСпорт

Коронавирус не позволил "Ливерпулю" побить рекорд "Манчестер Юнайтед" в Английской Премьер-Лиге

В абсолютных показателях рекорд "красных дьяволов" устоял.

&quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Фото: soccernews.ru
"Манчестер Юнайтед"

То, как развивались события в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги, никто не сомневался, что рекорд "Манчестер Юнайтед" по досрочному завоеванию титула чемпиона АПЛ падет.

Однако в сценарий вмешалась пандемия коронавируса, которая приостановила футбольный сезон 2019/20, и не только в АПЛ.

Напомним, что в сезоне-2000/01 "красные дьяволы" гарантировали себе золотые медали 14 апреля в домашнем матче 33-го тура против "Ковентри" (4:2).

Отметим, что "красные" могли повторить результат "птенцов" Алекса Фергюсона 22 марта в матче 31-го тура против "Кристал Пэлас", а превзойти – 4 апреля в матче следующего тура против "Манчестер Сити".

Напомним, подопечным Юргена Клоппа необходимо добыть только две победы в девяти оставшихся матчах, чтобы впервые в своей истории гарантировать чемпионский титул победителя АПЛ.

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