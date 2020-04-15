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Клуб Английской Премьер-Лиги стоит на пороге смены владельца

В "Ньюкасле" грядут большие перемены.

Клуб Английской Премьер-Лиги стоит на пороге смены владельца
Майк Эшли
Фото: EPA/UPG

"Ньюкасл" уже в ближайшее время может сменить владельца, сообщает The Guardian.

Владелец "сорок" Майк Эшли и консорциум потенциальных покупателей, лицом которого выступает английская бизнесвумен Аманда Стэйвли достигли соглашения, по которому стоимость сделки составит 350 млн фунтов, из которых Эшли получит сразу 200 млн и еще 150 в течение следующих пяти лет.

При этом отмечается, что переговоры еще не завершились, но Регистрационная палата Великобритании уже получила необходимые документы от владельца "Ньюкасла" и принадлежащей Стэйвли компании PCP Partners для создания юридической основы передачи прав собственности на футбольный клуб.

Ранее сообщалось, что Стэйвли собирается купить клуб при поддержке Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Эшли владеет клубом с 2007 года.

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