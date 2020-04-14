Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери сообщил о том, что все игроки команды, которые были заражены коронавирусом, вылечились.

"Все наши игроки излечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними", - цитирует наставника генуэзского клуба Football Italia.

Напомним, ранее диагностировали коронавирус COVID-19 у Фабио Депаоли, Бартоша Берешиньски, Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио Ла Гумина и Мортена Торсби.