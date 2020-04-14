В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон

УЕФА ищет возможность все же доиграть матчи еврокубков.

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА договорились о том, как доигрывать еврокубки, сообщает Cadena Ser.

При этом планируется возобновить текущий евросезон в августе после того, как завершаться все национальные чемпионаты.

Предполагается, что четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в рамках одного поединка на нейтральном стадионе, а новый сезон стартует в сентябре.

Данное решение должно быть одобрено Исполнительным комитетом УЕФА , который в ближайшее время будет созван, отмечает издание.

Напомним, что путевку в 1/4 финала Лиги Чемпионов уже завоевали "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Лейпциг" и "Аталанта".

Ранее бельгийский вирусолог заявил, что нынешний футбольный сезон нереально закончить.

Отметим, что главный футбольный орган Европы предоставил национальным ассоциациям время до 3 августа для завершения сезона в своих чемпионатах.