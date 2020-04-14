Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяСпорт

В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон

УЕФА ищет возможность все же доиграть матчи еврокубков.

В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон
Фото: uefa.com

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА договорились о том, как доигрывать еврокубки, сообщает Cadena Ser.

При этом планируется возобновить текущий евросезон в августе после того, как завершаться все национальные чемпионаты.

Предполагается, что четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в рамках одного поединка на нейтральном стадионе, а новый сезон стартует в сентябре.

Данное решение должно быть одобрено Исполнительным комитетом УЕФА , который в ближайшее время будет созван, отмечает издание.

Напомним, что путевку в 1/4 финала Лиги Чемпионов уже завоевали "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Лейпциг" и "Аталанта".

Ранее бельгийский вирусолог заявил, что нынешний футбольный сезон нереально закончить.

Отметим, что главный футбольный орган Европы предоставил национальным ассоциациям время до 3 августа для завершения сезона в своих чемпионатах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также