Известный испанский виолончелист Даниэль Асебес сыграл на своем музыкальном инструменте мелодию звука десятицилиндрового двигателя болида "Рено" 2005 года, на котором его соотечественник Фернандо Алонсо завоевал свой первый чемпионский титул в Формуле-1.
При этом Асебес взял за образец легендарную трассу "Спа-Франкоршамп" в Бельгии.
"31 день карантина. Я уже поверил в то, что звук мотора на болиде Алонсо - тоже музыка. Хуже того, я выучил эту мелодию. А вы тоже сходите с ума?", - написал Асебес в своем "твиттере".
Día 31 de confinamiento .— El Chelista(oficial) (@Chelistaoficial) April 11, 2020
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Ya me creo el V10 de @alo_oficial Lo peor es que me he estudiado la melodía! El tope de revoluciones es un fa# un poco alto 🤭¿Vosotros que tal? ¿Tambien perdiendo la cabeza?
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Un día menos!
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.@RenaultF1Team @F1 @movistar_F1 @alobatof1 @Briatore pic.twitter.com/uio3B7rwQK