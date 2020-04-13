Известный испанский виолончелист Даниэль Асебес сыграл на своем музыкальном инструменте мелодию звука десятицилиндрового двигателя болида "Рено" 2005 года, на котором его соотечественник Фернандо Алонсо завоевал свой первый чемпионский титул в Формуле-1.

При этом Асебес взял за образец легендарную трассу "Спа-Франкоршамп" в Бельгии.

"31 день карантина. Я уже поверил в то, что звук мотора на болиде Алонсо - тоже музыка. Хуже того, я выучил эту мелодию. А вы тоже сходите с ума?", - написал Асебес в своем "твиттере".