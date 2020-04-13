Желтая майка лидера Фуркада была продана на аукционе за 12 тыс. евро

Накануне во Франции прошел благотворительный аукцион, в котором приняли участие французские спортсмены, спонсируемые фирмой Adidas.

Всего на торги было выставлено 89 лотов, сообщает lequipe.fr.

Самую дорогую цену выложили за шлем французского горнолыжника, двукратного чемпиона мира-2017 и 2019 Алексиса Пентюро – 19 600 евро.

Вторым по стоимости лотом стала желтая майка лидера Кубка мира, которую выставил пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Мартен Фуркад – 12 200 евро.

Всего аукцион выручил в пользу Фонда Hôpital de Paris-Hôpitaux de France 107 730 евро для борьбы с коронавирусом во Франции.