Желтая майка лидера Фуркада была продана на аукционе за 12 тыс. евро

Накануне во Франции прошел благотворительный аукцион, в котором приняли участие французские спортсмены, спонсируемые фирмой Adidas.
Всего на торги было выставлено 89 лотов, сообщает lequipe.fr.
Самую дорогую цену выложили за шлем французского горнолыжника, двукратного чемпиона мира-2017 и 2019 Алексиса Пентюро – 19 600 евро.
Вторым по стоимости лотом стала желтая майка лидера Кубка мира, которую выставил пятикратный олимпийский чемпион биатлонист Мартен Фуркад – 12 200 евро.
Всего аукцион выручил в пользу Фонда Hôpital de Paris-Hôpitaux de France 107 730 евро для борьбы с коронавирусом во Франции.
Ce casque m'a accompagné dans mes victoires cet hiver et aujourd'hui il permet d'aider la @FondationHPHF ! Je vous remercie mille fois pour votre générosité, bravo au gagnant ! 19600€ que je m'empresse de doubler !#RestezChezVous !! 🙏 @redbull @bolle_eyewear pic.twitter.com/VqYnj1054U— Alexis Pinturault (@AlexPinturault) April 12, 2020