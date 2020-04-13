Экс-игрок "Динамо" занял третье место в опросе на лучшего футболиста Беларуси всех времен

Белорусское издание Прессбол провело опрос среди спортивных журналистов на звание лучшего футболиста Беларуси всех времен
Третье место занял легендарный футболист киевского "Динамо" Валентин Белькевич, которого ушел из жизни 1 августа 2014 года.
Напомним, Белькевич с 1996 по 2007 годы защищал цвета киевского клуба и был символом "Динамо" 2000-х годов.
Первое место белорусские спортивные журналисты отдали вице-чемпиону Европы-1988 в составе сборной СССР, экс-игроку минского "Динамо" и "Ювентуса" Сергею Алейникову, который в 1990 году вместе с Bianconeri выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Италии.
Экс-игрок "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб расположился на второй строчке рейтинга.
Серебряный призер чемпионата Европы-1988 Сергей Гоцманов занял 4-е место, а Александр Прокопенко – 5-е.