Артем Сердюк был излишне агрессивен, а организаторам нужно делать щиты и покрепче.

Фото: скриншот Нога Артема Сердюка в действии

В 4-м туре единственного действующего в Европе чемпионата по футболу – Беларуси один из лидеров первенства "Слуцк" принимал "Витебск".

Матч завершился результативной ничьей – 1:1.

На последней добавленной к матчу минуте случился забавный и редкий, как для современного футбола эпизод.

Форвард хозяев Артем Сердюк в попытке догнать мяч влетел ногой в рекламный щит и на несколько секунд в нем застрял.

Надо полагать, рекламодатели были довольны.