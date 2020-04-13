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В чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щите

Артем Сердюк был излишне агрессивен, а организаторам нужно делать щиты и покрепче.

Нога Артема Сердюка в действии
Фото: скриншот
Нога Артема Сердюка в действии

В 4-м туре единственного действующего в Европе чемпионата по футболу – Беларуси один из лидеров первенства "Слуцк" принимал "Витебск".

Матч завершился результативной ничьей – 1:1.

На последней добавленной к матчу минуте случился забавный и редкий, как для современного футбола эпизод.

Форвард хозяев Артем Сердюк в попытке догнать мяч влетел ногой в рекламный щит и на несколько секунд в нем застрял.

Надо полагать, рекламодатели были довольны.

Напомним, ВОЗ посоветовала Беларуси отменить массовые мероприятия, в том числе чемпионат по футболу.

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