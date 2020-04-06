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В прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять, - Милевский о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса

Экс-игрок сборной Украины констатировал ситуацию с чемпионатом Белоруси.

В прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять, - Милевский о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса
Артем Милевский
Фото: facebook.com/dynamobrest

35-летний украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

"Я не любитель этой всей темы, и так много разговоров. В соцсетях одно, в газетах другое. Где настоящие цифры по зараженным, никто не знает. Для нас непривычно, что зрители не ходят. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается", - сообщил экс-игрок киевского "Динамо" в эфире программы "Великий футбол".

"Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец сказал, что тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже Кубок. Зрители не приходят - не по кайфу играть. Но я не могу принимать решения.

В команде все по-разному относятся к ситуации. Мы в Беларуси при любых раскладах доиграем чемпионат до декабря, у нас система весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше", - отметил Милевский.

Добавим, что накануне в третьем туре первенства "Динамо-Брест" потерпело первое поражение в сезоне, уступив на своем поле "Славии" (1:2).

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