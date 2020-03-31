Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела из-за участия в совещании против пандемии коронавируса

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство мэра Одессы Геннадия Труханова, в котором он просил перенести рассмотрение его дела в связи с необходимостью участия в совещании против пандемии коронавируса.

Из-за объявленного карантина судебное рассмотрение проходило в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Во время заседания обвиняемый подал ходатайство об отсрочке рассмотрения дела из-за срочного совещания относительно принятия мер в борьбе с COVID-19 Одессе. К слову, во время сегодняшнего заседания суд начал исследовать электронные носители информации, предоставленные следствием. Для этого на заседание пригласили соответствующего специалиста - представителя НАБУ", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 9 апреля на 10:00.

Напомним, что Труханова подозревают в подаче недостоверной информации в декларации за 2015-2016 годы. По версии следствия, в 2015 году Труханов не задекларировал доходы на 31,46 миллиона гривен, а в 2016 – на 18,81 миллиона гривен. В НАБУ заявили, что одесский мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

4 февраля суд по делу Труханова перенесли из-за участия сторон процесса в других уголовных производствах.

По состоянию на 11 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда исследовала 21 из 34 томов в деле Геннадия Труханова.