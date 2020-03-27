Суд отложил заседание по изменению меры пресечения Антоненко

Подозреваемого не привезли на заседание и не организовали видеосвязь.

Печерский районный суд Киева отложил судебное заседание по изменению меры пресечения подозреваемому в убийстве Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, поскольку прокурор не обеспечил доставку подозреваемого или режим видеосвязи. Об этом в комментарии LB.ua сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

По его словам, следственный судья в своей повестке обязал прокурора Сергея Зузака обеспечить доставку подозреваемого или видеосвязь. Однако прокурор сообщил, что получил эту повестку только сегодня в 10:00.

По словам адвоката Леонида Маслова, который входит в группу защиты Антоненко, в изоляторе временного содержания отказали следственному судье в организации видеоконференции, мотивируя это "отсутствием письменного документа с мокрой печатью". По мнению защиты, это "отказ в правосудии", поскольку нарушено срок на смягчение меры пресечения Антоненко.

Адвокаты требовали изменения меры пресечения подзащитному с содержания под стражей на личное обязательство.

"Антоненко не причастен к совершению уголовного преступления, и к нему не может быть применена ни одна мера пресечения. Но пока мы вынуждены просить личное обязательство. Это объясняется тем, что изменение меры пресечения должно быть на другую меру пресечения, в нашем случае - самая легкая", - прокомментировал Кулик.

Он также отметил, что риски, на которые ссылается прокуратура, как на основания для содержания под стражей, с течением времени нивелируются. По мнению защитников, рисков якобы не существует, а подозрение - необоснованная.

В заседании объявлен перерыв до 2 апреля.

Напомним, Печерский райсуд Киева продлил арест Андрея Антоненко без права внесения залога до 4 апреля. Следствие считает его организатором убийства журналиста Шеремета. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. По версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.