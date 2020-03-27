Шевченковский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Кожаре (обновляется)

Шевченковский районный суд Киева продолжил избирать меру пресечения экс-министру Леониде Кожаре, подозреваемого в убийстве экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Заседание началось в 11:37.

Во время заседания в зале суда находятся только представители сторон из-за карантина. Суд осуществляет прямую трансляцию.

Заседание началось из возражений адвоката Кожары по поводу материалов ходатайства, предоставленых суду для ареста экс-министра. По словам адвоката, три экспертизы свидетельствуют, что Кожара не стрелял в Старицкого.

В частности, адвокат напомнил, что по версии прокуратуры, Кожара пошел на второй этаж дома, взял пистолет из кобуры, спустился вниз, ударил Старицкого и выстрелил.

По словам адвоката, генетическо-молекулярная экспертиза показала, что на спусковой скобе и спусковом крючке пистолета были ДНК Старицкого. "Генетические признаки ДНК-профиля на спусковой скобе, на спусковом крючке и предмете, похожем на пистолет, совпадают между собой и не совпадают с генетическим признакам крови Кожары", - процитировал адвокат.

Другая экспертиза, по словам защитника, показала, что на руках Кожары не было следов пороха.

Кроме этого, адвокат отметил, что очки, найдены на месте убийства, которые по версии следствия принадлежали Старицкому, - принадлежали Кожаре. "Старицкий в тот вечер приехал без очков... Это были очки Леонида Кожары. Если бы его допросили, то узнали бы эту информацию", - отметил адвокат.

"Из трех экспертиз видно, что Кожара с того оружия в тот вечер не стрелял. Если бы орган досудебного расследования допросил его, откуда в тот вечер появилось оружие и почему на затворе - конце предохранителя - был биологический материал Кожары... Он действительно принес оружие, они его рассматривали. Этого никто не скрывал. В Сергея Геннадиевича (Старицкого - LB.ua) было свое оружие... Но выстрел Кожара не совершал", - отметил адвокат.

Она также сказал, что более детально Кожара сам пояснит обстоятельства происшествия.

В 12:27 суд перешел в закрытый режим судебного заседания для допроса свидетеля - жены Кожары - Марины Козерод.

Напомним, суд огласил перерыв в связи с тем, что сторона защиты не получила полный объем документов от органа следствия, некоторые из документов были не читабельными.

Накануне следственный судья Андрей Трубников разрешил допросить жену Кожары в закрытом режиме Марину Козерод, а также Жанну Белую, о чем ходатайствовали адвокаты Кожары.

По словам адвоката Кожары, его жена - Марина Козерод - написала заявление, в котором утверждает, что пыталась отобрать пистолет Старицкого. Как произошел выстрел в таком случае, адвокат не уточнил.

В то же время, прокурор утверждает, что причастность жены экс-министра к убийству не подтверждена, как и версия о самоубийстве.

Кожара свою вину не признает.