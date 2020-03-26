Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
ГлавнаяПраво

Суд назначил залог для подозреваемого во взяточничестве экс-главного тюремщика Львова

Его выпустят в случае уплаты 630 000 грн. 

Суд назначил залог для подозреваемого во взяточничестве экс-главного тюремщика Львова
Михаил Дзюдзь

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения бывшему руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Михаилу Дзюдзю, поозреваемому в получении взятки.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и назначил залог в виде 630 000 гривен. Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупицонной прокуратуры в Facebook. 

Также на бывшего чиновника возложили ряд обязанностей, в том числе, прибывать к детективу, прокурору, следственному судье на каждое требование. Также он обязан не отлучаться от места жительства без разрешения детектива, суда или прокурора, воздерживаться об общения со свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Мера пресечения избрана до 25 мая 2020. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро 11 марта задержали по подозрению в получении взятки начальника Западного межрегионального управления по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Министр Денис Малюська сообщил, что Дзюдзь взял деньги в последний день перед увольнением.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также