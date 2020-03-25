Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
ГлавнаяПраво

Суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера по делу Гандзюк

Решение обжалованию не подлежит. 

Суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера по делу Гандзюк
Алексей Левин
Фото: https://www.flagman.bg/

Печерский райсуд Киева до 29 июля продлил следствие в деле Алексея Левина и главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которые подозреваются в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом пишет "Укринформ".

Соответствующее решение объявила судья Кристина Константинова. 

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению Мангера и Левина до 29 июля 2020 года", - огласила судья.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также