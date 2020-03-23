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Суд по делу МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США данными со спутника о запуске ракеты

Также суд заинтересовался, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. 

Суд по делу МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США данными со спутника о запуске ракеты
Фото: EPA/UPG

Суд по делу о крушении самолета рейса МН17 на Донбассе просит обвинение подтвердить, располагают ли США засекреченными изображениями со спутника о запуске ракеты Бук, которой мог был сбит самолет. Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

Этот запрос в судебном комплексе Схипхола в рамках возобновившихся на день слушаний озвучил главенствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.

"В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, или это соответствует действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?" - зачитал запрос судья.

Помимо этого, суд задал вопрос о письме, отправленном 27 мая 2019 года в США с запросом в отношении "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014". Он состоит в том, получила ли прокуратура ответ.  

Также суд заинтересовался, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. 

"Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинение получило бы возможность реагировать либо в письменном виде, либо в ходе слушаний", - пояснил Стэйнхаус.

Напомним, Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17. Перерыв взят из-за пандемии коронавируса. 

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