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Верховный Суд минимизирует устные слушания

Рассмотрение дел в письменном производстве продолжится.

Верховный Суд минимизирует устные слушания
Фото: Макс Требухов

На период карантина Верховный Суд минимизирует устное рассмотрение дел. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В то же время рассмотрение дел в порядке письменного производства и прием документов проходить в штатном режиме. Стороны могут обратиться в суд с ходатайством об отложении рассмотрения дела в связи с введением карантина", - говорится в сообщении.

Также, как сообщалось ранее, в период карантина Верховный Суд приостанавливает проведение массовых мероприятий, не связанных с процессуальной деятельностью, в том числе личный прием граждан, экскурсии, круглые столы, семинары.

"В это непростое время у нас две главные задачи - остановить распространение острой респираторной болезни COVID-19, следуя рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения и обеспечить защиту прав и свобод наших граждан. Нет универсальных рекомендаций для организации работы каждого конкретного судьи, однако сохранение здоровья как сотрудников суда, так и участников судебных процессов является бесспорным приоритетом", - заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.

Верховный Суд также рекомендует участникам судебного процесса и другим гражданам избегать посещения суда и использовать для обращения альтернативные виды связи (электронную почту, телефон).

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