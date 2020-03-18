В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет

Некоторых работников учебных заведений заставляют ходить на работу во время введенного из-за коронавируса карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Роман Грищук.

"Несмотря на сообщения Министерства образования и науки, несмотря на вмешательство Образовательного омбудсмена Сергея Горбачева и народных депутатов, учителя, воспитатели и технический персонал по всей Украине продолжает ходить на работу", - сообщил он.

Нардеп обнародовал скриншоты сообщений от граждан Украины, которые уведомляли о нарушениях. Так, воспитателей детского садика "Всесвит" Дарницкого района Киева, по заявлению обратившейся, вынуждают идти в отпуск. Об отпуске за свой счет заявила в Диканьке дочь воспитателя садика "Теремок".

"Харьковская область - учителя и воспитатели все ходят на работу. Управление образования никакого другого приказа не давали. Кто-то берет за свой счет, кто-то использует отпуск, который летом", - сообщил еще один собеседник нардепа.

О том, что работники центра детского творчества вынуждены ходить на работу, заявили в Ивановской ОТГ Херсонской области.

Напомним, 11 марта Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.