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Austrian Airlines доставит украинцев из Вены в Киев

Вылет запланировали на 9:50 18 марта. 

Austrian Airlines доставит украинцев из Вены в Киев
Фото: airlines-inform.ru

Австрийские авиалинии доставят из Вены украинцев, которые застряли там после отмены рейсов этой компании. Вылет запланирован на 9:50 18 марта. 

Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook, перелет бесплатный для тех, кто не смог улететь по вине авиакомпании. Те, кто застрял в Вене по другой причине, могли купить билет за 493 евро, поскольку на борту по состоянию на вечер 17 марта оставалось около 70 свободных мест. 

Позднее Щерба сообщил, что в продаже появились 15 дополнительных билетов на сегодняшний рейс.

Напомним, около 360 украинцев не могли вылететь из Вены из-за отмены авиарейсов и перекрытых границ. Александр Щерба сообщил, что 16 марта был отменен вечерний рейс Австрийских авиалиний в Украину и утренние - компаний МАУ и WizzAir. В аэропорту работал дипломат посольства Володимир Савченко. Составлялись списки тех, кто требует эвакуации.

Украина с 17 марта прекратила авиасообщение со всеми странами. Ограничения были введены на две недели, чтобы избежать распространения коронавируса. 

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