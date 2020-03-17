И. о. директора ГБР стал Александр Соколов

Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Александр Соколов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполнять обязанности директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов. Он приступает к пвыполнению полномочий с 17 марта 2020", - говорится в сообщении.

За назначение Венедиктовой на должность генпрокурора парламент проголосовал 17 марта. Президент уже подписал указ об ее назначении.

Должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований 27 марта. В этот же день он назначил и.о. директора ГБР Венедиктову.

Александр Соколов был назначен заместителем Венедиктовой в январе. До этого он работал в УСБУ в Харьковской области.

Журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР, может быть связан с Ириной Венедиктовой через свою жену Анну Соколову.

Венедиктова официально была советницей предприятия, от которого получала доход Соколова. Журналисты предположили, что конкурс на заместителей главы ГБР был проведен так, что его победителями стали предопределенные лица.