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В Вене застряли 360 украинцев, посол призывает ждать

Люди говорят, что не могут выехать с 15 марта из-за перекрытых границ.

В Вене застряли 360 украинцев, посол призывает ждать

Около 360 украинцев не могут вылететь из Вены из-за отмены авиарейсов и перекрытых границ. Об этом LB.ua сообщили находящиеся в данный момент в аэропорту пассажиры. Сложную ситуацию с отправкой людей из Вены подтверждает и посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, вчера был отменен вечерний рейс Австрийских авиалиний в Украину и утренние - компаний МАУ и WizzAir. В аэропорту работает дипломат посольства Володимир Савченко. Составляются списки тех, кто требует эвакуации.

"К сожалению, не удалось договориться с Австрийскими авиалиниями о выполнении хотя бы одного вечернего рейса сегодня из Вены на Киев. Но не опускаем руки", - написал посол 16 марта в фейсбуке. При этом отметил, что вчера из Вены удалось отправить последний рейсовый автобус с украинцами. Из-за закрытия границы Венгрией, наземная эвакуация также теперь невозможна, отметил посол.

"Австрия утро 17.03. Венгрия закрыла ночью границу. То есть последний наземный коридор перекрыт. Ждем новостей по чартерам на европейские столицы. Дипломаты в аэропорту. Все в ожидании", - написал Щерба в фейсбуке.

По словам одной и пассажирок, находящихся в аэропорту, эвакуации некоторые ожидают с 15 марта. Среди них - одесситка Анастасия Жуня, которая записала видеообращение.

По словам девушки, людей расселили в гостиницы. На видео - люди находятся в холле одной из них.

Часть людей остались в аэропорту, посольство, с их слов, обеспечило всех спальными мешками.

В настоящее время ожидающих эвакуации призвали соблюдать карантинные меры и в избежание штрафов разойтись на расстояние не менее 1 метра. 

Напомним, в течение последних суток в Украину из Польши вернулось 3,4 тысячи украинцев. Еще 1,5 тысячи вернулись из Египта.

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