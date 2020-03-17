Двоих экс-нардепов подозревают в получении незаконной компенсации за жилье

Это дело детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении экс-нардепам VIII созыва в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.

По данным "Украинских новостей", речь идет об Андрее Левусе ("Народный фронт") и Александре Черненко ("Блок Петра Порошенко").

Один из подозреваемых получил от государства 543,9 тыс. грн с 2014 года по 2017 год, в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев". Второй экс-нардеп получил компенсацию размером в 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение с февраля 2016 по ноябрь 2018 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемые повлекли тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование этих фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Действия бывших народных избранников квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 20 февраля Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрение главе одного из районных судов в Ровенской области. Главе суда вменяют неоднократное получение взяток через посредника.