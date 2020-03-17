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В Киеве на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, двое погибших

Причина возгорания и обстоятельства смерти людей выясняются.

Фото: dsns.gov.ua

В Деснянском районе Киева на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, после тушения которого в здании были обнаружены тела двух погибших.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в 06:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха, которая находится на ул. Хотяновского, в Деснянском районе столицы. Как оказалось, пожар произошел в недействующем 2-этажном здании на первом этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 08:14 пожар удалось локализовать, а в 09:32 - ликвидировать.

При разборке строительных конструкций были обнаружены тела двух погибших людей. Причина возгорания и обстоятельства смерти людей выясняются.

Напомним, ранее в Черновицкий области при пожаре погибли трое детей и один взрослый.

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