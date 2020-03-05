В Черновицкой области при пожаре в частном доме погибли трое детей и взрослый

В селе Ленковцы Черновицкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей и один взрослый.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"5 марта в с. Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли четыре человека из них три ребенка 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Пожар самоликвидировался", - говорится в сообщении.

От ГосЧС для разбора завалов были привлечены восемь пожарных и одна единица техники.

Напомним, ранее, 1 марта, под Киевом загорелся гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны".