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В Черновицкой области при пожаре в частном доме погибли трое детей и взрослый

Пожар самоликвидировался.

В Черновицкой области при пожаре в частном доме погибли трое детей и взрослый
Фото: mir24.tv

В селе Ленковцы Черновицкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей и один взрослый.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"5 марта в с. Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли четыре человека из них три ребенка 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Пожар самоликвидировался", - говорится в сообщении.

От ГосЧС для разбора завалов были привлечены восемь пожарных и одна единица техники.

Напомним, ранее, 1 марта, под Киевом загорелся гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны".

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