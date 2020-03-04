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Киевский метрополитен дезинфицирует вагоны после каждой высадки пассажиров на конечных станциях

Также в метро проводят дезинфекцию ступенек и возвышений.

Киевский метрополитен дезинфицирует вагоны после каждой высадки пассажиров на конечных станциях
Иллюстративное фото
Фото: media.az

Киевский метрополитен дезинфицирует вагоны каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону в профилактических целях из-за коронавируса Covid-19, гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщил начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Метро обрабатывают дезинфектором после высадки каждый раз", - сказал он.

Рубан сообщил, что также проводят дезинфекцию ступенек и возвышений.

Напомним, 3 марта в Черновицкой области был зарегистрирован первый случай в Украине коронавирусной инфекции. Сегодня сообщалось, что жителю, у которого диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, стало лучше. Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и небольшой кашель. У него нормальный аппетит.

Ранее "Киевпастранс" показал, как дезинфицируют общественный транспорт. В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями общественный транспорт дезинфицируют каждый день.

Также врачи проверяют температуру водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

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Источник: "Украинские новости"
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