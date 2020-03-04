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В Украине 5 марта потеплеет до +17, местами дождь

В Киеве будет до +15. 

В Украине 5 марта потеплеет до +17, местами дождь

В четверг, 5 марта, в Киеве днем местами небольшой дождь, +13…+15. Прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью сильный снег, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Украине впервые за 140 лет наблюдений не было метеорологической зимы.

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Источник: "Українські новини"
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