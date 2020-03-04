ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
ГлавнаяОбществоВойна

Погибшим 3 марта в зоне ООС украинским военным является 25-летний старший сержант Владимир Черненко

Он проходил контрактную службу с 2017 года. 

Погибшим 3 марта в зоне ООС украинским военным является 25-летний старший сержант Владимир Черненко
Фото: LB.ua

Во время обстрела позиций ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427. Об этом сообщили на странице Черниговского областного военкомата в Facebook

Черненко был рожден 28 января 1995 года, призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 Новоград-Сиверским городским военным комиссариатом.

"Командование и личный состав Черниговского областкого ТЦК и СП выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибшего воина", - добавили в военкомате.

Напомним, 3 марта вооруженные формирования России 7 раз нарушили режим прекращения огня. Были ранены пятеро украинских военных. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также