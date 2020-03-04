В Винницкой области 18 школьников отравились парами газа

В Могилеве-Подольском Винницкой области 18 школьников обратились за медицинской помощью, 11 детей в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы госпитализированы.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что около 13:00 3 марта в полицию 102 сообщение, что на одной из улиц города ощутим резкий запах газа.

"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина - пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, что находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.