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ГлавнаяОбществоВойна

В зоне ООС погиб украинский военный, еще четверо ранены

С начала суток произошло семь обстрелов. 

В зоне ООС погиб украинский военный, еще четверо ранены
Фото: facebook.com/ato.news

С начала суток 3 марта оккупационные войска семь раз открывали огонь в зоне боевых действий на Донбассе. Они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще четверо наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Четыре раза вооруженные формирования России открывали огонь возле Широкиного - из минометов калибра 82 мм (25 мин), гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Рядом с Зайцевым обстрел велся из подствольного гранатомета.

В районе Лебединского из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин, также применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, 1 марта в результате обстрела оккупантов погиб боец 72-й бригады Игорь Гавриляк. У него остались родители. Игорь Гавриляк стал 313 военнослужащим-уроженцем Львовской области, который погиб на войне. В этот же день противник ранил пятерых украинских военных, еще двое получили боевые поражения.

2 марта двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.

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