ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 18 танков за пределами своих мест хранения

Танки зафиксированы на полигоне в районе населенного пункта Круглик неподалеку от Луганска.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать Минские договоренности и размещают военную технику за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом сообщил штаб ООС.

"В отчете СММ ОБСЕ от 2 марта 2020 года обнародована информация, что 27 февраля с помощью воздушного наблюдения СММ зафиксировала 18 танков (неустановленного типа) на полигоне в районе населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - сказано в сообщении .

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркнула, что своими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренности.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.