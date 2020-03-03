Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети

При отправлении из Польши поезда № 705 сообщением Перемышль - Киев произошел обрыв контактной сети, в результате чего отправление задержалось почти на четыре часа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Большинство пассажиров путешествовали из Перемышля во Львов, поэтому по предложению польской стороны они пересели на автобусы и уехали в город назначения.

Пассажиров, которые должны сесть на поезд №705 во Львове, отправили в Киев резервным поездом.

Причины инцидента устанавливаются, на месте работает комиссия. "УЗ" приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, в прошлом году Интерсити "Перемышль - Киев" задержался в пути на четыре часа из-за ничейной сумки, в которой оказались игрушки.