Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети

При отправлении из Польши поезда № 705 сообщением Перемышль - Киев произошел обрыв контактной сети, в результате чего отправление задержалось почти на четыре часа.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Большинство пассажиров путешествовали из Перемышля во Львов, поэтому по предложению польской стороны они пересели на автобусы и уехали в город назначения.
Пассажиров, которые должны сесть на поезд №705 во Львове, отправили в Киев резервным поездом.
Причины инцидента устанавливаются, на месте работает комиссия. "УЗ" приносит извинения за временные неудобства.
Напомним, в прошлом году Интерсити "Перемышль - Киев" задержался в пути на четыре часа из-за ничейной сумки, в которой оказались игрушки.