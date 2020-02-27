​"Укрзализныця" разработала план мер для профилактики завоза коронавируса

"Укрзализныця" разработала оперативный план мероприятий для профилактики завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

С персоналом были проведены инструктажи, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае обнаружения больных с симптомами респираторных заболеваний.

""УЗ" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. перчаток, более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты. На 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Также на пяти вокзалах - Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь -оборудованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний.

"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "УЗ, на которых будет разработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV. Сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров", - сообщили в "УЗ".

Напомним, ранее в аэропорту "Киев" начали измерять температуру у прибывающих из Италии пассажиров.