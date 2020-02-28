Минздрав ожидает поступления экспресс-тестов на коронавирус 10 марта

Министерство здравоохранения ожидает поступления быстрых тестов (экспресс-тестов) для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 10 марта.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают "Українськi Новини".

"10 числа (марта) мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. Быстрые тесты отличаются от тест-систем, они могут использоваться даже вне лаборатории, непосредственно у больного отбирается биологический материал и очень быстро, за 15-20 минут, мы можем установить или исключить диагноз", - сказал он.

Люшко добавил, что быстрые тесты все-равно требуют дальнейшего подтверждения заболевания в лаборатории, но они могут определять более оперативно возле постели больного дальнейшую тактику обращения с ним.

Напомним, в Украине случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, но за границей заболели пятеро граждан нашей страны.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине есть почти тысяча тестов на коронавирус, пока что из них использованы только три.