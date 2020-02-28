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Цена на нефть Brent опустилась ниже $50 впервые с декабря 2018 года

Опасения из-за коронавируса отразились на сырьевом рынке.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $50 впервые с декабря 2018 года
Фото: EPA/UPG

Цена нефти североморской марки Brent в пятницу утром упала ниже в 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы Brent по состоянию на 11:24 торговались на уровне $49,93 за баррель. Это на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов нефти WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 4% - до $45,22 за баррель.

Оба эталонных сорта снижаются шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

Напомним, что на мировых фондовых рынках произошло самое серьезное падение с 2008 года из-за коронавируса.

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