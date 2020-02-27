Советник премьера Голик: из Госфонда регионального развитися профинансируют 206 объектов "Большой стройки"

В Постановление Кабмина не попали четыре области.

206 объектов в рамках Национальной программы «Большая Стройка» будут финансироваться за счет Государственного Фонду Регионального Развития . Об этом заявил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Соответствующее постановление б ыло принято на заседании Кабинета Министров 26 февраля.

Всего из ГФРР будет финансироваться строительство 402 объектов.

«В Постановление Кабмина не попали четыре области, к перечню объектов которых у Минрегиона есть замечания: Закарпатская, Одесская, Черкасская и Сумская. Объекты по ним будут доработаны в ближайшее время», - отметил Голик.

По его словам, согласно ежемесячной росписи из 7,5 млрд ДФРР в этом году 2,5 млрд могут и должны финансировать строительство и реконструкцию инфраструктуры по всей стране уже в апреле.

«Это - новые рабочие места, налоги, в том числе в местные бюджеты и, собственно, новая инфраструктура. Важно, что все бюрократические процедуры пройдены вовремя, и финансирование по ГФРР в объеме 30% от его годового значения начнется уже в апреле», - подчеркнул он.

Как ранее сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, Национальная программа «Большая Стройка», инициированная Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство в 2020 году 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов по всей стране. Реализацией проекта занимаются областные администрации.