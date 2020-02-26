Более 10 стран запретили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа

Более 10-ти стран введи запрет на импорт курятины из Украины, из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в январе. Об этом сообщил агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) на фейсбуке.

Запрет ввели: Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие страны, сообщили в агрохолдинге "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

Кроме того, запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал Китай.

"Украина в целом и предприятия группы МХП в частности действуют в полном соответствии с международными нормами и стандартами. Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции", - сказано в сообщении.

В связи с решением ЕС об установлении правил зонирования и регионализации с целью возобновления поставок мяса птицы из Украины, МХП рассчитывает на скорейшее решение данного вопроса.

"Мы уверены, что следуя европейскому примеру, другие страны возобновят импорт украинской курятины в ближайшее время", - указали в компании.

В МХП также отметили, что согласно регламенту Всемирной организации по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health) после выявления птичьего гриппа Украина должна провести полную зачистку территории, где была выявлена вспышка и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности принятых страной мер.

Напомним, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы в 2020 году.

Ранее министр также сообщал, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины. По его словам, Украину опережали Бразилия, ЕС и Таиланд.