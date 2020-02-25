"Метинвест" присматривается к заводу ИСД в Польше

"Покупка польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке".

"Метинвест" запросил у Антимонопольного комитета Украины мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение АМКУ.

27 февраля АМКУ рассмотрит предварительные выводы об отсутствии необходимости получения разрешения на опосредованное приобретение компанией Metinvest B.V (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości (Ченстохова, Польша).

Отмечается, что совокупно эти активы обеспечивают хоздеятельность по производству и реализации стальных полуфабрикатов, плоского горячекатаного проката и стальных конструкций из плоского горячекатаного проката.

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов сообщал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша). Он не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", - отмечал Литвинов.

По его мнению, для "Метинвеста" покупка польского меткомбината является "логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке".

"Ранее была цепочка с Алчевским меткомбинатом (в настоящее время находится на временно неподконтрольной Украине территории, - ред.). Но в цепочке не было горнорудных предприятий, да и коксохимическое подразделение было недостаточным. А у "Метинвеста" все это есть. Поэтому получение контроля над этим комбинатом логично и является завершением полного металлургического цикла для поставок продукции в ЕС", - говорил Литвинов.

Вместе с тем он не уточнил, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом", но отметил, что соответствующая информация по этому направлению передана потенциальным инвесторам.

ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).