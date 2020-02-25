Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети", - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Робе

"Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети", - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Робе
Солнечная электростанция в с. Цитуля Львовской обл., 28 апреля 2017. Территория электростанции «Озерна» имеет 146 тис. кв м, мо
Фото: EPA/UPG

Модернизация энергосетей и усовершенствование систем учета электроэнергии – это то, чем сейчас занят весь мир. Промышленный рост, рост энергопотребления домохозяйствами и борьба за сокращение вредных выбросов  в атмосферу делает переход рынка к Smart Grid ключевым условиям для выживания. Любое действие в построении так называемых умных сетей, требует огромных средств. Но бездействие потребует их в разы больше. Об этом пишет «Новое Время» в интервью с генеральным секретарем Евроассоциаци E.DSO Роберто Зангранди.

В интервью НВ Роберто Зангранди утверждает, что «умная» сеть (Smart Grid) позволяет потребителям получать контролируемый доступ к электросетям, компенсировать затраты на электроэнергию, и даже зарабатывать на ее производстве.

Кроме выгод для обычного пользователя, умные сети будут полезны и для бизнеса: «Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети. Многие компании предлагают для бизнеса и, скажем, специализированных клиентских баз именно эти услуги: сглаживание пикового потребления, рационализацию электроэнергии, избежание потерь и неэффективности. В конечном счете это приводит к снижению расходов бизнеса на 10%-12%». – уверяет Зангранди.

Говоря о роли государства в процессе создания умных сетей генсек Евроассоциации E.DSO подчеркивает: «Нужно поощрять те компании, которые достаточно смело инвестируют в технологии и хотят экспериментировать с ними».

В ЕС существуют программы поддержки операторов систем распределения, которые создают на базе своих активов умные сети. Например, программа «Горизонт 2020». Это рамочная программа, которая через финансирование поощряет эксперименты с новыми технологиями в электроэнергетической системе.

Напомним,  Smart Grid (умная сеть) – набор технологий, превращающих энергетическую инфраструктуру старого типа в современную цифровую систему. Только на основе умных сетей возможно развитие современной энергетики. Это - модернизированные сети с использованием последних IТ-решений. В сети интегрированы коммуникационные технологии, а также технологии для сбора информации о производстве, передаче и потреблении электроэнергии, эффективного контроля и управления сетью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также