"Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети", - генеральный секретарь Евроассоциации E.DSO Робе

Модернизация энергосетей и усовершенствование систем учета электроэнергии – это то, чем сейчас занят весь мир. Промышленный рост, рост энергопотребления домохозяйствами и борьба за сокращение вредных выбросов в атмосферу делает переход рынка к Smart Grid ключевым условиям для выживания. Любое действие в построении так называемых умных сетей, требует огромных средств. Но бездействие потребует их в разы больше. Об этом пишет «Новое Время» в интервью с генеральным секретарем Евроассоциаци E.DSO Роберто Зангранди.

В интервью НВ Роберто Зангранди утверждает, что «умная» сеть (Smart Grid) позволяет потребителям получать контролируемый доступ к электросетям, компенсировать затраты на электроэнергию, и даже зарабатывать на ее производстве.

Кроме выгод для обычного пользователя, умные сети будут полезны и для бизнеса: «Если вы используете электроэнергию - вы можете извлечь выгоду из умной сети. Многие компании предлагают для бизнеса и, скажем, специализированных клиентских баз именно эти услуги: сглаживание пикового потребления, рационализацию электроэнергии, избежание потерь и неэффективности. В конечном счете это приводит к снижению расходов бизнеса на 10%-12%». – уверяет Зангранди.

Говоря о роли государства в процессе создания умных сетей генсек Евроассоциации E.DSO подчеркивает: «Нужно поощрять те компании, которые достаточно смело инвестируют в технологии и хотят экспериментировать с ними».

В ЕС существуют программы поддержки операторов систем распределения, которые создают на базе своих активов умные сети. Например, программа «Горизонт 2020». Это рамочная программа, которая через финансирование поощряет эксперименты с новыми технологиями в электроэнергетической системе.

Напомним, Smart Grid (умная сеть) – набор технологий, превращающих энергетическую инфраструктуру старого типа в современную цифровую систему. Только на основе умных сетей возможно развитие современной энергетики. Это - модернизированные сети с использованием последних IТ-решений. В сети интегрированы коммуникационные технологии, а также технологии для сбора информации о производстве, передаче и потреблении электроэнергии, эффективного контроля и управления сетью.