Развитие электросетей должно происходить за счет инвестиций, - Оржель

"Мы до сих пор не ввели РАБ-регулирование, которое очень нужно".

Системы транспортировки и распределения электроэнергии потребует значительных инвестиций. Для того, чтобы их обеспечить необходимо РАБ-регулирование тарифов. Об этом заявил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в рамках круглого стола "Зеленый" энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги ", который состоялся 21 февраля, сообщает УНИАН.

«Отрасль формируется из системы транспортировки, распределения, там также требуются значительные инвестиции. Мы до сих пор не ввели РАБ-регулирование, которое очень нужно. Мы не обновляем сети. У нас есть потребитель, который также нуждается в качественном электроснабжении по адекватной цене. Иначе не будет того, кто потребляет, не будет сетей, мы не сможем транспортировать и предоставить, продать этот киловаттчас», - утверждает Оржель.

Министр отметил, что пока сделано мало для инвестиционной привлекательности. Поскольку одна из ее составляющих - качество электросетей, которые восстанавливаются медленно.

«Те решения, которые мы будем принимать в рамках взаимодействия с инвесторами, абсолютно недостаточны. Более того, мы должны говорить о конкурентоспособности в принципе экономики. И еще раз хочу подтвердить о развитии и каком-то восстановлении сетей. То, во что мы не вкладываем совсем ». - подчеркнул Алексей Оржель.

Напомним, 21 января Минэнерго представило концепцию «зеленого» энергетического перехода Украины к 2050 году. Она определяет, что большинство инвестиций будет осуществлена частными игроками, особенно операторами, что потребует изменения подхода к тарифообразования - от систем «затраты плюс» к таким, которые стимулируют инвестиции.