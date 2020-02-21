Турецкая компания Cengiz хочет отремонтировать дорогу "Новая Каховка - Мариуполь"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" подписало Меморандум о сотрудничестве с турецкой строительной компанией Cengiz.

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

Основное направление взаимодействия - развитие украинской части международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, а именно - маршруту Новая Каховка - Мариуполь.

"С 1 марта мы начинаем "Большую стройку" по всей стране. В приоритете правительства - покрыть Украину качественными дорогами. Поэтому мы всегда будем поддерживать конструктивные инициативы - среди которых, в частности, и подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Планируется проведение масштабных ремонтных работ в трех областях южного региона Украины: Херсонской, Запорожской и Донецкой. Ориентировочная стоимость проекту оценивается в 9,1 млрд гривен.

"Меморандум о сотрудничестве фактически возвращает нас к вопросу об обновлении ключевой части дороги M-14. Подобные инициативы ускоряют реализацию нашей основной цели - масштабное обновление украинских дорог государственного значения", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Он также напомнил о положительном опыте Турции и турецких компаний, который будет полезным для Украины. Компания Cengiz работает на рынке еще с 1970-х годов, среди ее объектов - шесть аэропортов (в частности Международные аэропортов в Стамбуле и Кувейт), 12 дамб, более 1200 км дорог.

"Маршрут Новая Каховка - Мариуполь - это основная транспортная артерия южного региона страны по направлению Запад-Восток и важный маршрут для многих туристов, следующих на курорты Азовского моря. Из-за несоблюдения межремонтных сроков, дорожная одежда требует восстановления на всей протяженности маршрута" - прокомментировал представитель правления компании Cengiz Мохамед Ченгиз.

Напомним, в текущем году в рамках проекта "Большая Стройка" силами "Укравтодора" должны быть построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог местного значения будут отремонтированы силами областных администраций. Это рекордное для Украины количество километров дорог, которые будут отремонтированы в течение одного года.