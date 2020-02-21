Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье

Турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat выиграла тендер на строительство первой очереди нового моста через Днепр в Запорожье.

Она предложила выполнить работы за 11,918 млрд гривен (с НДС), говорится на сайте ProZorro. Служба автомобильных дорог в Запорожской области была готова заплатить 12,341 млрд гривен.

Также участие в аукционе принимала турецкая Gocay, предложение которой составило 11,950 млрд гривен.

Китайские компании China Road and Bridge Corporation и Sinohydro, турецкая Limak, а также украинский "Эко-строй-трейд" рассматривали возможность участия в аукционе, но на него не попали.

Предметом закупки тендера является подъезд к острову Хортица и автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье. Это часть дороги Н-08 "Борисполь - Днипро - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Срок выполнения работ - не более 48 месяцев со дня подписания договора.

Напомним, сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Строительство нового моста через Днепр в Запорожье параллельно мостам Преображенского началось еще в 2004 году. Заложил капсулу тогдашний премьер Украины Виктор Янукович. Планировалось, что строительство завершится до конца десятилетия, но проект превратился в многолетний "недострой".

Летом 2019 года на объект приезжал президент Владимир Зеленский, а осенью - премьер-министр Алексей Гончарук. Последний пообещал за год-полтора построить одну сторону моста. Это позволит пустить движение транспорта по новому мосту в одну сторону в три полосы, а по мосту Преображенского – в другую.

На завершение всех необходимых работ потребуется около четырех лет.

Гончарук сказал, что работы на мосту возобновятся весной 2020 года.