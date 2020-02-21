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Благодаря теплой погоде в Киеве начались активные работы по ремонту дорог, - КГГА

Ремонт активно продолжается на ул. Богатырской, Борщаговском путепроводе, на ул. Степана Бандеры, Довбуша и т.д.

Теплая погода в столице поспособствовала началу активных дорожных работ. В частности, на ул. Богатырской, Борщаговском путепроводе, на ул. Степана Бандеры, Довбуша и т.д.. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на коммунальную службу "Киевавтодор".

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

"Работы на искусственных сооружениях не останавливались. Благодаря благоприятной погоде мы активизировали ремонт. На путепроводах на улице Богатырской начинаем подготовку к бетонированию монолитного пояса между балками. Также устанавливаем опалубку шкафных стенок. На Борщаговском путепроводе устанавливаем опалубку для тротуара. А через несколько дней продолжим замену балок", - отметил гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев.

Он добавил, что на ул.Степана Бандеры начали устройство технического тротуара, на продолжении ул. Довбуша до Броварского проспекта работают на подъездных дорогах. На самой ул. Довбуша ремонт осуществляется в пределах жилой застройки.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Густелев отметил, что улицу Довбуша полностью перестраивают. Планируется обустройство велодорожки.

"Благодаря строительству новой дороги, ДВРЗ больше не будет тупиковым микрорайоном. При этом движение грузовиков мы отведем от жилой застройки", – добавил он.

Кроме того, начаты средние ремонты, которые идут на улицах Тростянецкой, Быкова и Ушакова.

Напомним, 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал два закона о дополнительном привлечении средств на дороги "Укравтодора". Речь идет о дополнительных 19,3 млрд грн, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций.

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