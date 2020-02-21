С начала суток в зоне ООС противник устроил четыре обстрела из запрещенных минометов

С начала суток 21 февраля по состоянию на 7 утра российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне боевых действий на Донбассе.

При каждом обстреле они применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Рядом с Красногоровкой из минометов калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, в районе Орехового – три мины из 120-мм миномета, семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Рядом с Павлополем стреляли из миномета 82 мм (три мины), также велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Рядом с Лебединским стреляли из минометов калибра 82 мм (13 мин).

Потерь с украинской стороны нет.

За минувшие сутки 20 февраля общее количество обстрелов достигло 10.

Рядом с Новомихайловкой стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

Неподалеку Пищевика стреляли из 82-мм миномета (две мины), также враг применял автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Два обстрела возле Павлополя произошли из миномета калибра 82 мм (10 мин), а также из крупнокалиберного пулемета.

В районе Марьинки стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Два обстрела рядом с Лебединским осуществили из 82-мм миномета (10 мин), а также гранатометов разных систем и пулеметов. Неподалеку Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Неподалеку Новозвановки противник применил миномет калибра 120 мм (семь мин) и станковый противотанковый гранатомет (восемь выстрелов)", – добавили в Минобороны.

За прошедшие сутки потерь среди военных ООС не было.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генассамблеи ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией.