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Во Львове простились с погибшим в 2014 году воином 80-й ОДШБ Михаилом Турчином, которого 6 лет считали пропавшим без вести

Его похоронят в родном селе на Прикарпатье.

Во Львове простились с погибшим в 2014 году воином 80-й ОДШБ Михаилом Турчином, которого 6 лет считали пропавшим без вести
Фото: скрин видео

С военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Михаилом Турчином 20 февраля простились во Львове.

Отдать последний долг погибшему защитнику в воинскую часть прибыли ветераны АТО, представители духовенства, местной власти, говорится в сообщении на фейсбуке 80-й ОДШБ.

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

Михаил Турчин погиб еще 5 сентября 2014 года в с. Цветные Пески Славяносербского района Луганской области. Украинские военные тогда попали в засаду диверсионной группы боевиков. Погибли 20 украинских десантников. Михаил почти шесть лет считался пропавшим без вести в АТО.

Решением Галицкого суда Ивано-Франковской области от 25.02.2016 года Михаил Турчин был признан умершим. Экспертиза результатов ДНК была завершена лишь недавно.

Привезли погибшего из Днепропетровска. Там в свое время похоронили как неизвестного солдата. Теперь Михаила Турчина похоронят в родном селе Озерное Галицкого района Ивано-Франковской области.

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