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В Одессе произошла стрельба рядом с остановкой общественного транспорта, есть пострадавший

Мужчина госпитализирован с травмой глаза. 

В Одессе произошла стрельба рядом с остановкой общественного транспорта, есть пострадавший
Фото: krapka.club

В Одессе около полудня 20 февраля произошла стрельба возле остановки общественного транспорта на ул. Среднефонтанская. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца, сообщили в пресс-службе Одесской области.

Потерпевший получил травму глаза и был госпитализирован. 

"Полицейские задержали правонарушителя. У него изъяли два пистолета, похожих на травматические, и нож", – добавили правоохранители.

Следователи устанавливают, откуда у задержанного оружие. Его действия квалифицируются по ч.4 ст. 296 (хулиганство). 

Напомним, 18 февраля в Одессе произошла стрельба в парикмахерской на Люстдорфской дороге. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.

17 февраля в Кременчуге Полтавской области возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице.

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