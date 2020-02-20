В Одессе произошла стрельба рядом с остановкой общественного транспорта, есть пострадавший

В Одессе около полудня 20 февраля произошла стрельба возле остановки общественного транспорта на ул. Среднефонтанская. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца, сообщили в пресс-службе Одесской области.

Потерпевший получил травму глаза и был госпитализирован.

"Полицейские задержали правонарушителя. У него изъяли два пистолета, похожих на травматические, и нож", – добавили правоохранители.

Следователи устанавливают, откуда у задержанного оружие. Его действия квалифицируются по ч.4 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, 18 февраля в Одессе произошла стрельба в парикмахерской на Люстдорфской дороге. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.

17 февраля в Кременчуге Полтавской области возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице.