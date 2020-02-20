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В Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривен (обновлено)

Чиновник требовал взятку за продление договора о предоставлении услуг по охране имущества предприятия.

20 февраля следователи ГБР задержали директора государственного предприятия при получении взятки в 550 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-центр ГБР и прокуратура Киева.

Фото: ГБР

Согласно материалам следствия, в декабре 2019 года директор госпредприятия потребовал у предпринимателя передачи ежемесячной платы в сумме 205 тыс. гривен за продление договора о предоставлении услуг по охране имущества и уборке. 

В дальнейшем во время встречи с предпринимателем, чиновник потребовал у него 553 тысячи гривен за предоставление «услуг» в период с декабря 2019 по февраль 2020 года. За «вознаграждение» чиновник также пообещал не создавать препятствий для деятельности предприятия.

Фото: ГБР
Фото: ГБР

Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша размером в 500 тыс. гривен директора госпредприятия задержали на территории Киева.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. (взяточничество в особо крупном размере) 368 УК Украины. 

Обновление 18:00. В пресс-службе СБУ уточнили, что речь идет о директоре государственного предприятия в Одессе. Проверяется возможная причастность к оборудке директора госпредприятия сотрудников правоохранительных органов.  

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале февраля СБУ разоблачила на систематических взятках государственного инспектора Главного Управления Гоструда в Одесской области.

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