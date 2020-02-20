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Венедиктова: Порошенко 30 раз не пришел на допрос, возможен силовой привод

Материалы на привод переданы в Офис генерального прокурора.

Венедиктова: Порошенко 30 раз не пришел на допрос, возможен силовой привод
Фото: Державне бюро розслідувань

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что бывший президент Петр Порошенко 30 раз не пришел на допрос. В связи с этим Бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Производства продвигаются очень трудно. Петр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка... По двум эпизодам - превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по приводу, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода", - сообщила Венедиктова.

В то же время она сказала, что не хотела бы говорить о принудительном приводе и надеется, что Порошенко явится добровольно.

"Задача - просто выполнять процедуру. Показать, что люди, которые пишут и принимают законы, не могут их игнорировать. Моя задача, как временно исполняющего обязанности директора, - организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит допрос?" - сказала Венедиктова.

При этом она признала, что большинство из уголовных производств, которые касаются Порошенко, были начаты по заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации президента при Януковиче.

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