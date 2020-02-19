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Бородянский признался, что в конкурсе на главу Госэтнополитики "искал агностика"

Министр отдал предпочтение третьей по результатам конкурсантке Елене Богдан.

Бородянский признался, что в конкурсе на главу Госэтнополитики "искал агностика"
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский искал на должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести агностика, человека наиболее независимого от какой-либо религиозной общины.

Об этом глава Минкульта заявил в эфире телеканала Hromadske.

"Есть такой элемент как собеседование с каждым (кандидатами, которые рекомендованы по результатам конкурса – ИФ), я провел эти собеседования. Честно говоря, я искал наиболее независимого человека, который будет независим от какой-либо религиозной общины. Вообще искал агностика, прямо говоря. Так как он должен проводить государственную взвешенную политику в этом направлении. Кроме религиозной тематики, там еще и этнополитика, и язык также относится к этому агентству", - цитирует Бородянского Интерфакс-Украина.

Министр добавил, что основываясь на этом, он нашел такого человека, а именно Елену Богдан, которую и рекомендовал для назначения.

На уточняющий вопрос журналиста, понимает ли министр, что такой подход является дискриминирующим по религиозному признаку, он ответил, что согласен с этим утверждением.

"Я согласен с тем, что это дискриминация, это неправильная дискриминация. Давайте так, я искал максимально независимого человека", - сказал он.

Напомним, что конкурс на должность главы Госэтнополитики проводился дважды.

Первый, объявленный в сентябре, закончился безрезультатно. Его "обнулили", выставив экс-главе департамента по делам религий и национальностей Андрею Юрашу 0,5 балла "за достижение результатов". К следующему этапу - рассмотрению Кабмином - не были допущены ни Юраш, ни его единственный на тот момент конкурент, бывший глава Государственного комитета в делах национальностей и религий Юрий Решетников.

На втором конкурсе Юраш одержал победу, Юрий Решетников стал вторым, а Елена Богдан - только третьей.

Госслужба этнополитики была восстановлена Кабмином в июне 2019 года.

Андрей Юраш возглавлял департамент по делам религий и национальностей Минкульта с 2014 года.

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