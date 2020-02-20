Рада рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту об обороте земли

Верховная Рада на заседании 20 февраля рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом пишут "Українські новини".

Парламент закрыл вечернее пленарное заседание около 18:00. Рассмотрение поправок к документу начнется 21 февраля около 10:00.

По состоянию на вчера за четыре пленарных дня Рада рассмотрела 649 правок (16%) к законопроекту. По оценкам представителей президентской фракции "Слуга народа", с такими темпами финальное голосование за законопроект может состояться только в апреле.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.