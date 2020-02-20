ГБР разработало законопроект о заочном осуждении

Государственное бюро расследований разработало законопроект о заочном осуждении. Об этом рассказал в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью LB.ua. По ее словам, проект закона направлен для ознакомления главам фракций и в профильный комитет.

"Мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности - ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат", - заявила Венедиктова.

По ее словам, без принятия этого законопроекта расследование дел Майдана становится невозможным.

"Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана - ред.) невозможно", - резюмировала Венедиктова.

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