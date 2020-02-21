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Бывшая представительница Кабмина заявила о провалах в работе правительства

Верещук считает Гончарука ответственным за спад промышленности.

Бывшая представительница Кабмина заявила о провалах в работе правительства
Фото: Анна Стешенко

Бывшая представительница Кабинета министров Ирина Верещук заявила о провалах в работе правительства.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента перед отчетом правительства за 2019 год.

"Тут недовыполнение доходной части сюжета, недовыполнение и спад промышленного производства. Тут как раз те зарплаты, которые являются заоблачными и на сегодня не дали ответ, как будет решаться вопрос. И это те вопросы, которые нас волнуют больше всего", - сказала Верещук.

Напомним, что Верещук была представительницей Кабинета министров в Верховной Раде, но после отказа поддержать земельную реформу ушла с этой должности.

В декабре 2019 года Верещук стала причиной драки в Верховной Раде, после того как один из депутатов "Слуги народа" предложил исключить ее из фракции за то, что она ходит на пророссийские телеканалы. Тогда за нее заступился Максим Бужанский, считающийся одним из депутатов из группы Коломойского.

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